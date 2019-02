Kā sniegt romantikas devu attiecībās, izmantojot modernās tehnoloģijas?

Attīstoties tehnoloģijām, tirgū ik dienu parādās simtiem jaunu ierīču, kas atvieglo mūsu ikdienu, ļauj padarīt to krāšņāku, neparastāku. Ir apkopota informācija par mūsdienīgiem digitāliem risinājumiem, kas ļauj parūpēties par papildu romantikas devu attiecībās neatkarīgi no tā, kurā pasaules nostūrī cilvēki atrodas.

Šis risinājums, kas vienlaikus kalpo kā jauks interjera elements, darbojas ļoti vienkārši. Nosūtot mīļotajam cilvēkam sirsnīgu ziņu no īpaši šim mērķim paredzētas mobilās aplikācijas, “Lovebox” virsmā iestrādātais sirds formas elements sāk rotēt, tā ziņojot tavam partnerim, ka tu par viņu domā; ka tu viņam vai viņai esi nosūtījis īpašu vēstījumu, kas var būt gan teksta, gan dažādu vizuālu elementu formā. Atverot “Lovebox”, viņš šo ziņu var izlasīt. Lai atbildētu uz to, atliek pagriezt sirds formas elementu, un tās sūtītājs sava mobilā telefona ekrānā saņem īstu siržu lietu. Kā nekā, īstai mīlestībai daudz vārdu nevajag, vai ne?!

Jebkuru attiecību pamatā ir emocionāls un fizisks kontakts starp partneriem. Pirmo ikdienā varam stiprināt dažādos veidos, piemēram, piezvanot mīļotajam cilvēkam, nosūtot vēstuli, ziedus vai personīgu ziņu kādā no savstarpējās saziņas vietnēm. Ar otro ir grūtāk, īpaši, ja kāds no partneriem strādā citā pilsētā, bieži brauc komandējumos u.tml. “Pillow Talk” ir risinājums, kas ļauj nodrošināt fizisku kontaktu arī no attāluma. Tas sastāv no divām aprocēm un skaļruņiem. Šīs aproces ieraksta un pārraida reāllaikā cilvēka sirdspukstus uz skaļruni, kas tiek novietots zem viņa partnera spilvena. Skaļruņus var aizstāt arī ar austiņām.