Rīgā notiek simpozijs "Eiropas neirozes"

"Divdesmitā gadsimta otrajā pusē Eiropas ideja ļāva kontinentam pacelties pāri pagātnes kašķiem un kariem, definēt brīvības laukumu, kas visiem kopīgs, cienīt citādo un nojaukt robežas. Šodien no jauna tiek būvēti mūri, apsaukāti svešie un aizvainojums ir kļuvis par valūtu politikā. Uz šī fona šogad notiks Eiroparlamenta vēlēšanas, un ir pamats satraukumam, ka, eiropiešiem esot pasīviem, kontinenta idejas ilgtspēja ir apdraudēta. Simpozijā "Eiropas neirozes" analizēsim eiropiešu attieksmi pret kopīgo dzīves telpu, un iespējām to pasargāt no korozijas," tā vakara vadītāja un žurnāliste Rita Ruduša.