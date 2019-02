Spānijas valdība dod Franko ģimenei divas nedēļas, lai izlemtu par pārapbedīšanas vietu

Sančesa valdība pēc nākšanas pie varas pagājušā gada jūnijā par vienu no savām prioritātēm pasludināja to pilsoņkara upuru piemiņas atjaunošanu, kas cīnījās republikāņu pusē, kā arī tam sekojošās Franko diktatūras upuru piemiņas atjaunošanu. Par šīs kampaņas stūrakmeni kļuvusi valdības iecere aizvākt Franko mirstīgās atliekas no Kritušo ielejas memoriālajā ansamblī esošā mauzoleja.