Raidījums: Šlesers un Šķēle veido tranzītbiznesu no Lietuvas uz Kaļīņingradu

Kopš pagājušā gada vasaras Viļņas firmas LGC Cargo valdē iecelts Ivars Sormulis. Viņš ir valdes priekšsēdētājs Baltijas tranzīta servisā, kas Latvijā ir viens no lielākajiem privātajiem dzelzceļa operatoriem. Tā kontrolpake pieder Šlesera un Šķēles pārvaldītajai Rīgas tirdzniecības ostai. Sormulis Lietuvas Uzņēmumu reģistram kā savu deklarēto adresi uzrādījis kādu daudzstāvu mājas apartamentu Monako. Sormuļa brālis Ansis kopā ar Aivaru Lembergu sēž uz apsūdzēto sola tā saucamajā Ventspils amatpersonu lietā.

LGC Cargo pārstāvji Lietuvas medijos izteikušies, ka viņu interese ir tikt pie tranzītu kravu pārvadājumiem, ko Krievija caur Lietuvu un arī Latviju ved uz Kaļiņingradu. Tomēr kontrolējošās iestādes pusotra gada laikā kopš firmas nodibināšanas tā arī nav izsniegušas atļaujas, lai bizness varētu sākties. Lietuvas Komunikāciju un transporta ministrs to skaidro ar drošību. Jo tranzīts no Krievijas nozīmējot paaukstnātu apdraudējumu. Par to, ka Krievija šo dzelzceļa līniju varētu izmantot dažādu militāru darbību veikšanai, brīdinājušas arī vietējās drošības iestādes