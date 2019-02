"Latvijas valsts ceļi": 64,1% galveno valsts autoceļu ir labā un teicamā stāvoklī

Kopumā šajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums valsts autoceļiem bija 256,9 miljoni eiro, bet no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) - 277 miljoni eiro. Šogad tiks sākti divi pēdējie šī plānošanas perioda projekti ar KF un ERAF līdzfinansējumu - Vidzemes šosejas "Sēnītes" posma rekonstrukcija un reģionālā autoceļa Ventspils - Kuldīga - Saldus (P108) posms.

Būvdarbus "Sēnītes" posmā uz Vidzemes šosejas (A2) veiks piegādātāju apvienība "Binders un ACB". Līgums paredz Vidzemes šosejas posma no Garkalnes līdz Sēnītei (25,50.-39,40 kilometrā) abu brauktuvju un Valmieras šosejas (A3) posma no Sēnītes līdz tiltam pār Gauju (0,00.-1,65 kilometrā) segas pārbūvi. Būvdarbu līgumcena ir 38,5 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un tie tiks finansēti gan no ES Kohēzijas fonda, gan no valsts budžeta apakšprogrammas Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana un citām valsts budžeta programmām. Būvdarbu posmā ir divas brauktuves ar divām joslām katrā virzienā un deviņi satiksmes pārvadi Sēnītes mezglā un viens pie Vangažiem. Tiltam pār Gauju (uz A3) tiks mainīts asfaltbetona segums.