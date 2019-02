Latvijas Radio un televīzijas apvienošana neveicinātu demokrātiju un neuzlabotu raidījumu kvalitāti

Mēs Latvijā jau sen finansējam nacionālos teātrus, izstāžu un koncertu zāles no valsts budžeta. Neviens par to nebrīnās. Ja kāds tagad sāktu apgalvot, ka izdevīguma dēļ nāktos apvienot visu mūsu teātrus vienā ēkā un atbrīvotos namus atdot Maximām, tad būtu diezgan daudz cilvēku, kas pret to protestētu. To darīt nevar, to saprot visi. Taču Doma laukuma un Zaķusalas iestāžu savienošana vienā uzņēmumā ar vienu – apvienoto ziņu dienestu, daudziem šķiet derīga lieta. Šķiet, ka klusējošais vairākums nesaprot, ka šādi mums vēl vairāk samazināsies pieejamo redakciju skaits latviešu valodā un norisināsies tālāka informatīvās telpas noplicināšana. Tā kā politiķu „spalvainā roka“ vienmēr stiepusies pēc personāliju nomaiņas LTV (lai pakļautu televīziju savām interesēm), bet Latvijas Radio gandrīz vienmēr ir izdevies paglābties no Jēkaba ielas aktīvistu spiediena, ir vispārzināma lieta. Tieši tāpēc ilgu laiku Doma laukuma personāls varēja strādāt daudz mierīgāk un profesionālāk, izpelnoties sabiedrības atzinumu par savu godprātīgu darbu. Brīžos, kad kādu spējīgu žurnālistu „piespieda aiziet“ no Zaķusalas, tas draudzīgi tika uzņemts Doma laukuma kolektīvā. Šo Latvijas īpatnību nevajadzētu aizmirst tieši tagad, kad politiskajos gaiteņos gatavo LR un LTV apvienošanu.