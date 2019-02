Zviedrijas TV: iespējams, arī Swedbank izmantota naudas atmazgāšanai

Baltthermo no 2008. līdz 2011.gadam no vairākām ārzonu firmām saņēma apmēram miljonu USD par gāzes apkures katliem un to aprīkojumu, kas tirgoti Krievijā. Trīs no šīm firmām bija reģistrētas tajā pašā adresē Lielbritānijā, kur atradās jau iepriekš minētā Azerbaidžānas naudas mazgātāja LCM ALLIANCE LLP. Savukārt kāda cita firma saistīta ar Magņitska lietu. Neviena no šīm firmām vairs nedarbojas.