"Swedbank" komentē izskanējušās aizdomas par naudas atmazgāšanu

Viņš norāda, ka naudas atmazgāšana ir viens no nopietnākajiem noziegumiem, kas skar banku industriju.

“Kriminālā pasaule nemitīgi meklē jaunus veidus kā ļaunprātīgi izmantot finanšu sistēmu un tās dalībniekus savām interesēm. Tāpēc novērst naudas atmazgāšanu un izstrādāt mehānismus, kas samazina noziedzīgi iegūtu līdzekļu nonākšanu banku sistēmā, ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm,” norāda Bogdanovs.

Bankas centieni novērst naudas atmazgāšanas gadījumus var balstīties arī uz ārēji saņemtiem brīdinājumiem, kā vienu no piemēriem minot publiski izskanējušu informāciju. Viens no šādiem piemēriem ir Magņitska lieta, kā arī informācija, kas parādījās mediju telpā par “Danske Bank”. “Neraugoties uz to, tas mums nedod tiesības pārkāpt konfidencialitātes principus vai arī izpaust informāciju, kas likuma kārtībā ir sniedzama tikai finanšu noziegumus izmeklējošajām iestādēm,” tā Bogdanovs.