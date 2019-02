Par ko tu maksā, pērkot superdārgu vīnu?

Jā, ikviens vīnzinis spēj novērtēt vīnu un salāgot to ar cenu, bet izpratne par dzēriena kvalitātes un cenas saistību atduras pret vīnziņa zināšanām un pieredzi. Tātad līdz noteiktam līmenim ir iespējams spriest par vīna īpašībām. Visbiežāk vīnziņi tikpat kā nekļūdās, ja ir runa par vīnu cenu kategorijā līdz 25 eiro. Es spēju identificēt vīnu līdz 80 eiro. Pēc tam jau ir grūti, jo cena veidojas no citiem, ar vīna kvalitāti nesaistītiem faktoriem.

Vai populārie ceriņu, pieneņu, jāņogu, aveņu vīni vispār ir vīni? Latvijas likumdošanā noteikts, ka šos dzērienus var saukt par vīniem ar nosacījumu, ka uz etiķetes visaptverošā vārda “vīns” priekšā tiek minēts, no kā dzēriens darināts. Tomēr, ja gribam būt precīzi, VĪNS tiek darināts tikai no vīnogām.

“Vīnoga ir vienīgā oga uz Zemes, kas bez cilvēka līdzdalības spēj veidot pareizo balansu starp skābumu, cukuru, alkoholu un tanīniem. Neviena cita oga vai auglis to nespēj,” stāsta Jānis Kaļķis.

Turklāt ne jau no visām vīnogām tiek gatavots vīns. Ir šķirnes, no kurām gatavo sulas, ar ogām var mieloties, bet vīns nesanāk. “Vīnu var ražot visur, kur spēj izdzīvot vīnstīga, – no 30. līdz 55. ģeogrāfiskajai paralēlei. Latvija atrodas uz 57. paralēles. Tālākais reģions ziemeļu virzienā, kur var ražot vīnu, ir Vācija,” stāsta vīnzinis, piebilstot, ka mūsdienās vīndarīšanā ienāk modernās tehnoloģijas.