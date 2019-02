Ko stāsta viens no Zeiļas lietā cietušajiem?

Latvijas Televīzija vēsta, ka viens no cietušajiem, kurš tagad sasniedzis pilngadību, uzaudzis bērnunamu sistēmā, teju visu savu mūžu pavadot bērnunamos un pansionātos. Viņam ir konstatēta garīga atpalicība, bet rīcībspēja nav atņemta, tādēļ viņš dienas laikā drīkstējis brīvi atstāt pansionāta teritoriju, lai dotos savās darīšanās. Tieši šādā veidā puisis Rīgas autoostā iepazinies ar saviem pāridarītājiem - diviem padzīvojušiem vīriešiem virs 60 gadu vecuma, kurus saukuši Pēteris un Aivars.

Cietušais stāstīja, ka sākumā pat īsti nav sapratis, ka ar viņu tiek darīts kas pretlikumīgs. Nolaupītāji pat nokārtojuši, ka viņš tiek izrakstīts no pansionāta un pārceļas pie viņiem uz pastāvīgu dzīvi, tad sākuši viņu vadāt apkārt un "tirgot" citām personām, tostarp arī pie mācītāja, kura vārdu cietušais nav zinājis, bet pēc attēla atpazina, ka tas bijis Zeiļa. Puisis uz Latgali vests ar vilcienu. Vīrietis ticis fiziski iespaidots, kā arī viņam tikusi maksāta nauda - kādreiz viņam samaksāti pieci eiro, citkārt viņš saņēmis cigaretes.

Vaicāts, vai mācītājs jaunietim devis naudu, viņš atbildēja noraidoši. "Nē. Pēterim tikai iedeva kukuļnaudu. Pēteris teica mācītājam, ka nopirks man botes, drēbes nopirks, bet neizdarīja to. Viņš piemānīja mācītāju. Un otrreiz braucām pie mācītāja darīt to lietu. Pēteris mani vilka, lai viņš otrreiz saņemtu naudiņu," stāstīja cietušais.

No gūsta puisim izdevies atbrīvoties tikai pēc tam, kad viņš par notikušo pastāstījis savam bērnunama laika draugam, kurš uzsācis patstāvīgu dzīvi ārpus sistēmas. Draugs par notiekošo informējis kādu nevalstisko organizāciju, kas savukārt vērsās policijā.

Izmeklēšanas laikā policija ieguva informāciju, ka šajā lietā ir divi cietušie - kāds bezpalīdzības stāvoklī esošs pilngadīgs vīrietis ar garīgās attīstības traucējumiem, kurš tika pakļauts cilvēktirdzniecībai un seksuālai vardarbībai, kā arī vēl viens vīrietis, kurš cietis no seksuālās vardarbības un sākotnēji nozieguma izdarīšanas brīdī bijis nepilngadīgs, skaidroja Grāvīte.

1955. un 1958.gadā dzimušie vīrieši tiek turēti aizdomās par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo. Tāpat 1955.gadā dzimušais vīrietis tiek turēts aizdomās par cilvēktirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Abiem inkriminētas vairākas epizodes ilgstošā no 2017. līdz 2018.gadam.