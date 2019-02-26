Kā dzīvo Kremļa preses sekretāra meita - EP praktikante?

Nesen sabiedrības uzmanība tika pievērsta faktam, ka Eiropas Parlamentā (EP) kā praktikante strādā Kremļa preses sekretāra Dmitrija Peskova meita Jeļizaveta. Izpētot Peskovas sociālos tīklus, atklājas viņas pazīšanās ar Krievijas politiskajām un šovbiznesa aprindām.
Peskova ir praksē pie Francijas eiroparlamentārieša Aimerika Šoprāda - bijušā Francijas Nacionālās frontes līderes Marinas Lepēnas padomnieka. Viņš piedalās EP ārpolitikas komitejas drošības un aizsardzības apakškomisijas darbā.
Šoprāds EP 2014.gadā tika ievēlēts no Nacionālās frontes saraksta, tomēr pēc gada kļuva par neatkarīgu deputātu.
Peskova Francijā studē tieslietas. Kā praktikante Peskova stažēšanās laikā no 2018.gada novembra līdz 2019.gada aprīlim saņem stipendiju 1000 eiro mēnesī.
EP pārstāve medijiem apliecinājusi, ka Peskovai nav piekļuves konfidenciāliem dokumentiem.
Peskovas "Instagram" konts liecina, ka jauniete ir pietuvināta Krievijas politiskajām aprindām. Līdzās modīgu tērpu fotogrāfijām atrodami attēli ar tēvu, Krievijas autokrāta Valdimira Putina labo roku, kā arī viņa redzama dejojam ar Čečenijas līderi Ramzanu Kadirovu un pozējam ar Kremļa propagandas tīkla RT galveno redaktori Margaritu Simonjanu.
Peskova arī ievietojusi uzņēmumu no Parīzes pašā "dzelteno vestu" skandāla karstumā 2018.gada novembrī.
Līdzīgi kā citām Krievijas augstākajām amatpersonām, arī Peskovu ģimenei pieder bagātības, ko oficiāli grūti izskaidrot. Peskova sieva, bijusī daiļslidotāja Tatjana Navka savulaik veikusi vairākas nekustamā īpašuma un nodokļu mahinācijas vairāku miljonu dolāru apmērā.
2017.gada nogalē Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs rakstīja, ka Peskova bijusī sieva Jekaterina Solocinska - Jeļizavetas māte - Parīzē nopirkusi dzīvokli par gandrīz diviem miljoniem eiro, kas par ierēdnes algu nebūtu iespējams.
@tatler_russia INTERVIEW◽️Вы - настоящий специалист в сфере бьюти. Как вы считаете, почему миллениалы тратят больше на косметику и уход за собой, чем на одежду? Вы тоже так делаете? - Мне кажется люди наконец поняли, что важнее выглядеть ухоженным, нежели «нарядным». Красивая здоровая кожа и сияние в глазах - украшение поважнее. На данный момент стильно одеться можно и в масс маркет бренды.◽️ На какую брендовую сумку не миллениалу не стыдно потратить большую сумму денег? - На которую он заработал сам◽️Чем бренды могут удивить миллениалов? - Понятия не имею! Удивляться нужно не от новинок брендов, а от немного более важных вещей/событий.◽️На что вы скорее готовы потратить средства – на путешествия или на одежду? Почему? - На путешествия, конечно! Ни одна вещь в мире не принесёт вам так много эмоций и новых знаний, как поездка в новое, либо уже давно любимое место!◽️Вы обращаете внимание на эксклюзивность вещи? Вам важно, чтобы то, что вы покупаете, существовало в ограниченном количестве экземпляров? - Не заморачиваюсь по этому поводу. Скорее, мне вообще плевать. Могу годами носить одну и ту же вещь◽️Вы носите часы? Какие? Зачем нужны часы, если под рукой всегда есть айфон? - Часы я не ношу. Не только потому что не могу себе пока что позволить дорогие, но и потому что мне просто неудобно. А в детстве папа подарил мне часы Swatch, и носила я их на правой руке! ◽️Чему московским миллениалам стоит поучиться у миллениалов из Чеченской республики? - Скромности и уважению к старшим!◽️Вы делаете дорогие покупки в России или предпочитаете шопинг во время путешествий? - Не так часто балую себя дорогими покупками, только когда заработала, так что действую по ситуации. В России редко покупаю, ценник выше, к сожалению, чем в Европе, например. ◽️Водитель или такси, заказанное в приложении на телефоне? Почему? - Предпочитаю сама быть за рулём, так надежнее и комфортнее.◽️Какие ваши большие покупки могут быть непонятны для поколения ваших родителей? - Я не делаю больших покупок. Никто из моих знакомых не делает. В Европе у людей нашего возраста считается неприличным, чтобы за тебя платили родители, или ещё кто-то. А сами мы ещё заработать на что-то крупное не успели.⬇️
⠀ Я никогда не подводила итоги, не записывала достижения, плюсы и минусы на бумажке, не выкладывала новогодние посты, но 2018 год был во многом переломным в моей жизни и хочется об этом написать. ⠀ Я всегда загадываю желание под бой курантов, пишу его на бумажке, поджигаю, кидаю в шампанское и залпом выпиваю! ⠀ И именно в уходящем году я по-настоящему работала над тем, чтобы желания сбывались. ⠀ В Европе Новогодняя ночь не считается праздником, но для меня она всегда была волшебной 💫 ⠀ И вообще, весь этот зимний период - так как за Новым Годом следует Рождество, а 9 и мой день Рождения! ⠀ Я искренне хочу пожелать Вам встретить и провести 2019 год так как вы этого захотите. Поставить цели и идти к ним, несмотря ни на что! ⠀ Everyday counts 🥳
Нельзя было не стать очевидцем происходящего, находясь в Париже! Black Friday. Для французов Black week-end в этом году оказался по-настоящему чёрным. Тысячи демонстрантов в желтых жилетах («Gilets Jaunes ») устроили настоящий шабаш на улицах Парижа и других городов Франции в знак протеста против повышения налога и цен на топливо, а также против политики Макрона в целом. Французы, как обычно, бастуют, желая быть услышанными властями. Париж превратился в поле для игры в догонялки, в которой полицеские не всегда были догоняющими. Шествие напоминало желтую змею, гнавшуюся за своим же хвостом. Какая-то вакханалия происходит на главной улице Западной Европы! Ночью это стало напоминать компьютерную игру «Зомби Апокалипсис» 🧟♂️ Идешь, не зная из какого угла на тебя нападут полицейские или бастующие, и с какой стороны полетят дымовые шашки! В котле смешалось все: вертолеты, фермеры, обливающие префектуры навозом из шланга, разбитые витрины “Louis Vuitton”, “Givenchy” и других мировых брендов, мародерство, разъезжающие во всех направлениях машины, велосипедисты, самокаты, инвалидные коляски, протезы, летающие баррикады, бабушки, выгуливающие своих собачек, музыкальные повозки с туристами, китайцы, снимающие всю романтику выходных в Париже на камеру, коктейли Молотова, слезоточивый газ, летающие дымовые шашки, разбитые машины, витрины, горящие улицы и рестораны, и все это на фоне, только что развешанных рождественских декораций. Город пылал красными огнями во всех смыслах! Круто, конечно, что народ может выразить своё недовольство, но пока непонятно приведёт ли это к чему-либо... Короче, Жучка за внучкой, внучка за бабкой, бабка за дедкой...тянут потянут, «TOUS ENSEMBLE” (лозунг-«все вместе!») Макрона на диалог вытянуть не могут! Смотрите мои сториз из эпицентра событий 🇫🇷
Вчера в «Зарядье» прошла премьера романтической комедии «Крымский мост. Сделано с любовью», снятой нашими друзьями, режиссёром Тиграном Кеосаяном и сценаристом Маргаритой Симоньян! Это трогательная история о любви и дружбе на фоне исторической стройки 🏗 Добрый, светлый, сентиментальный фильм с очень крутым актерским составом 👍🏻 В конце даже расплакалась... Рекомендую к просмотру! Снято, действительно, с любовью! 🎬❤
Вчера, 11 ноября 2018, по случаю празднования 100-летия с окончания Первой Мировой войны в Париж прибыло более 70 глав государств и правительств! Возле Триумфальной арки, под сводами которой погребены останки Неизвестного Солдата, лидеры почтили память погибших, а также приняли участие в открытии Первого Парижского форума Мира. Историческое событие и важная дата для каждого из нас!
В Чеченской Республике я несколько дней занималась стрельбой со старшим инструктором Российского Университета Спецназа (РУС), Анной Янц. До этой поездки я ни разу не стреляла, не брала в руки огнестрельное оружие. Действительно важно, когда учитель может не только передать знания и навыки, но и заинтересовать человека своей сферой деятельности. Здесь я поняла, что и дальше хочу продолжать заниматься стрельбой. Спасибо очень крутой, харизматичной @anna_yants, настоящему профессионалу своего дела!
"Paris is no longer Paris" сказал Трамп, и, несмотря на свою любовь к этому прекрасному городу, все чаще я готова с ним согласиться. Кидалово ждёт на каждом шагу: никогда не меняйте деньги на Елисейских полях - милые люди из арабских и африканских стран в обменниках, долго рассказывая вам о своей трудной жизни, посчитают обмен по такому курсу, что в 14 градусов тепла (в феврале) мороз по коже пробежит ; во время прогулки к Лувру, к вам подойдёт любезный уроженец южных стран с "золотым" кольцом, которое вы якобы обронили, и он готов его вернуть, естественно за вознаграждение! Если вам нужно пройти в какое-нибудь заведение, вас непременно обыщут, но женщину, завёрнутую с ног до головы, включая лицо, пропустят с заискивающим "Bonjour madame!" Я ни в коем случае не расист, но сейчас я согласна с Вами, mister President!