Sākusies Ušakova un Amerika bēgšana no Rīgas?

"Dalība Eiroparlamenta vēlēšanās izskatās pēc Ušakova un Amerika bēgšanas no Rīgas," saka Spriņģe, piebilstot, ka to pierāda divas lietas: Korupcijas un novēršanas apkarošanas biroja (KNAB) sāktā izmeklēšana "Rīgas Satiksmē" un partijas "Saskaņa" apziņa, ka lēnām, bet nenovēršami tuvojas tās noriets. "Ir bijušas vairākas zīmes, kas iepriekš vēstījušas par "Saskaņas" popularitātes samazināšanos, un tagad to pastiprina tādi faktori kā ielu ceļu sliktais stāvoklis, ko ar uzpirktiem medijiem nenoslēpsi," saka Spriņģe.