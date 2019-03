“Par citādo” pirmā sērija. Saruna ar “Kurts Coffee” namiņa autori Ketiju Karlsoni

No šodienas TVNET piedāvā Anetes Bendikas podkāstu "Par citādo". Kā viņa pati stāsta: "Podkāsts ir par cilvēkiem, kuri iet citādu ceļu kā reklāmas bildītē vai saldā filmā. Par to, kāda ir viņu motivācija, izvēles vai apstākļu sakritība, kas tieši ietekmē viņu ikdienu un dzīvi kopumā. Būt atšķirīgam no ierastā nozīmē arī sadurties ar stereotipiem, kuri labi līp pie neparastā, tos arī sarunās šķetināsim, kā arī atspēkosim vai apstiprināsim!"