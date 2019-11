Ēdamie kukaiņi un Latvijas slieka pasaules virtuvē

Un par to arī saruna - par neierasto šodienas pārtikas rūpniecībā, bet iespējams "jauno normālo" jau pēc dažiem gadiem - kukaiņiem un tārpiem, to ienākšanu pārtikas industrijā, kā arī slieku potenciālu Latvijā. Ilga Gedrovica atzīst, ka daudzviet pasaulē ir kvalitatīvas pārtikas iztrūkums un pētniecības rezultāti šajā jomā varētu pavērt ceļu arī jauniem eksporta produktiem no Latvijas. Turklāt tā nav tikai tāla nākotne, bet gan pavisam reāli apsvērumi, kuru virzību ar aizturētu elpu gaida gan komercsektors, gan trešās pasaules valstis, kurās cilvēki sastopas ar uzturvielu deficītu.