Tavi saldākie gadi! Knifiņi, kas jāzina par veselību

Veselības saglabāšanas pirmais noteikums ir savlaicīga diagnostika, tāpēc nevajadzētu aizmirst reizi gadā apmeklēt ģimenes ārstu un veikt visas ieteicamās veselības pārbaudes. Der atcerēties, ka iedzīvotājiem pieejamas vairākas valsts apmaksātas profilaktiskās veselības pārbaudes, piemēram, dzemdes kakla pārbaude reizi trijos gados (sievietēm no 25 līdz 70 gadiem), krūšu pārbaude reizi divos gados (sievietēm no 50 līdz 69 gadiem), kā arī zarnu profilaktiskā pārbaude sievietēm un vīriešiem reizi gadā (vecuma posmā no 50 līdz 74 gadiem), saņemot no ģimenes ārsta skrīningtestu vai nosūtījumu uz laboratoriju.