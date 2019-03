"RS": "Delna" nav savlaicīgi brīdinājusi par iespējamām nelikumībām tramvaju iepirkumos

"Rodoties bažām par iespējamām nelikumīgām rīcībām zemās grīdas tramvaju iepirkumos, "Delnas" pienākums bija par to laicīgi brīdināt kompetentās iestādes, nevis nepilnu gadu vēlāk par to runāt publiski," teikts "Rīgas satiksmes" paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem.

"Rīgas satiksme" atgādina, ka 18.janvārī uzņēmuma iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu par Skanstes tramvaja līnijas izbūvi, kā arī iepirkumu par 12 zemās grīdas tramvaju iegādi. Tas darīt, lai noņemtu jebkādas korupcijas aizdomas no šī projekta.

Pēc uzņēmuma pārstāvju paustā, par to, ka iepirkumos būtu saskatāmas iespējams prettiesiskas darbības, "Delna" līdz šim neesot informējusi "Rīgas satiksmi". Turklāt neviens iepirkums netika izsludināts bez Iepirkumu uzraudzības biroja saskaņojuma, piebilst uzņēmumā.

""Delnai" kā Latvijas vadošai nevalstiskajai organizācijai atklātības un pretkorupcijas jomā un kā projekta uzraugam, rodoties bažām par nelikumīgu rīcību, bija pienākums brīdināt kompetentās institūcijas par iespējamām prettiesiskām darbībām projekta īstenošanā, pamatojoties uz līgumā par projekta īstenošanas uzraudzību dotajām tiesībām, nevis vērst uz to uzmanību tikai nepilnu gadu vēlāk pēc sarunu procedūras izsludināšanas, to paziņojot publiski," paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem norāda "Rīgas satiksmes" pārstāvji.

"Rīgas satiksme" arī uzskata, ka "Delnas" publiski sniegtā informācija par to, ka Eiropas Komisijas (EK) līmenī, iespējams, netiek veikts detalizēts izvērtējums lielajiem projektiem, ir maldinošs, ņemot vērā, ka visas projekta dokumentācijas izstrādē piedalījās eksperti, bet pirms projekta pieteikuma iesniegšanas to izvērtēja un pozitīvu atzinumu sniedza EK tehniskās palīdzības neatkarīgie eksperti, kā to rekomendē ES fondu ieviešanas regula.