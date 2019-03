Strīķe: Likumā jānosaka, ka Latvijas Bankas prezidentam jābūt pielaidei valsts noslēpumam

Strīķes ieskatā šis mājasdarbs bija jāpaveic jau iepriekšējai, 12.Saeimai. Tāpat tai bija padziļināti jāskata jautājums par Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča atbrīvošanu no amata, uzskata politiķe. Pašlaik arī šāda iespēja ir rūpīga jāpēta, lai gan Eiropas Savienības Tiesas (EST) lēmums ir izveidojis sarežģītāku situāciju ap iespēju Rimšēviču atbrīvot no amata, skaidroja Juridiskās komisijas vadītāja.

Attiecībā uz iespēju lemt par Rimšēviča atbrīvošanu no amata daudz kas ir atkarīgs no Ģenerālprokuratūras izmeklēšanas ātruma, pauda politiķe. Viņa norādīja, ka nepieciešama skaidrība, cik ātri prokuratūra pabeigs izmeklēšanu, lai pieņemtu lēmumu par to, vai nodot lietu tiesai vai arī izbeigtu to.