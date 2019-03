5 izplatītākās kļūdas, kuras pieļaujam, cepot pankūkas

Vai mīklu var pārkult?

Vai parasti maisi pankūku mīklu tik ilgi, līdz tā ir pilnībā vienmērīga un bez kunkuļiem? Centies, cik spēka, lai atbrīvotos no tiem pilnībā? Tomēr tev būtu vērts ko zināt - tajā brīdī, kad sajauc sausās sastāvdaļas ar slapjajām, sāk «attīstīties» glutēns. Jo vairāk mīkla tiek kulta, jo vairāk izdalās šis lipeklis. Kā tas ietekmē rezultātu? Izceptās pankūkas no pārkultās mīklas nebūs gaisīgas un maigas, bet gan smagnējas un grūtāk košļājamas.

Padoms: kul mīklu tikai tik ilgi, līdz ir sajaukušās sausās un slapjās sastāvdaļas, kā arī nav redzami milti. Mīkla, iespējams, būs nedaudz kunkuļaina, bet par to nevajadzētu satraukties.

Obligāts solis pagatavošanā, kuru nedrīkst izlaist

Jā, būtu ļauni likt tev mazliet pagaidīt brīdī, kad esi tik tuvu svētlaimei - gardām pankūkām. Tomēr ir kāds mazs solis mīklas pagatavošanas procesā, kuru nedrīkstētu izlaist, neatkarīgi no tā, cik izsalcis esi, – tā ir jāatpūtina. Atpūtināšanai, kas var ilgt no 5 līdz 30 minūtēm (atkarībā no receptes), ir divas nozīmes: mīklas sajaukšanas laikā aktivizētais glutēns «nomierinās» un cietes molekulas absorbē lieko šķidrumu mīklā, galarezultātā iegūstot biezāku konsistenci.