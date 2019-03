Izraēlas kosmosa kuģis nosūta savu pirmo kopbildi ar Zemi

Attēlā redzama daļa no Izraēlas kosmosa zondes “Beresheet”, kuras fonā atrodas Zeme. Fotogrāfijas uzņemšanas brīdī zonde atradās 37600 kilometru lielā attālumā no Zemes, bet kosmosā tā tika palaista no Floridas kosmodroma 22. februārī.