Žurnālistu asociācija kategoriski iebilst pret plānoto ierobežojumu pieejai amatpersonu deklarācijām

LŽA norādīja, ka grozījumi paredz, ka pēc minētā termiņa VID nodrošinās attiecīgo deklarāciju iepriekš publiskojamo datu publisku nepieejamību. Patlaban ar amatpersonu deklarācijām sabiedrība var iepazīties, sākot no 2000.gada.

Asociācijā skaidroja, ka viens no žurnālistu pienākumiem ir sekot godprātīgai valsts amatpersonu rīcībai sabiedrības interesēs, un ienākumu deklarācijas ir viens no darba instrumentiem, kas atklāj būtiskus un objektīvus faktus par valsts amatpersonu darbību ilgstošā laika periodā. Ja šie grozījumi tiks pieņemti, tas liegs gan žurnālistiem, gan attiecīgi arī sabiedrībai kopumā iepazīties ar amatpersonu un politiķu darbību ilgākā periodā, liedzot arī izsekot iespējamām interešu un ietekmes saiknēm amatpersonu darbībā un viņu pieņemtajos lēmumos. LŽA uzsvēra, ka tādējādi faktiski žurnālistiem un arī sabiedrībai kopumā tiktu liegta iespēja gūt pilnīgu priekšstatu par amatpersonu, arī politiķu rīcības cēloņsakarībām, novērtējot to ietekmi visai sabiedrībai nozīmīgos procesos un notikumos.