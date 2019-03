Fukušimā cīnās pret radioaktīvu ūdeni, Krievijā sodīs par necieņu pret valsti internetā

Votela viedoklis tiek pausts laikā, kad ASV ir aktivizējušās diskusijas par nepieciešamību būtiski samazināt Vašingtonas militāro klātbūtni Sīrijā. Vēl pavisam nesen prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ASV gatavojas savus spēkus no šis valsts izvest pilnībā. Šis paziņojums šķietami nebija saskaņots nedz ar valsts militāro vadību, nedz atbalstītājiem no republikāņu partijas, nedz arī eiropiešu sabiedrotajiem, kuri sāka pret prezidentu īstenot spiedienu kādu daļu no spēkiem tomēr atstāt. Šā spiediena rezultātā ASV ir piekritusi atstāt Sīrijā ap 400 karavīru, kuri darbotos jaunā militārā novērošanas spēka ietvaros. Ir paredzēts, ka tas varētu sastāvēt no aptuveni 800-1500 NATO valstu karavīru. Tā galvenie uzdevumi būtu uzraudzīt no «Islāma valsts» atbrīvoto teritoriju stabilizāciju un aizsargāt ASV atbalstītos kurdu dominētos Sīrijas Demokrātiskos spēkus (SDF) no Turcijas draudiem. Visticamāk, Votels pauž šādu apgalvojumu, lai mudinātu Trampa administrāciju pieturēties pie pašlaik sāktā politiskā kursa un vērstu uzmanību uz to, ka amerikāņu zābaks Sīrijā tomēr būs vajadzīgs.