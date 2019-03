Lai arī tiesiski sievietēm Latvijā tiek nodrošinātas tādas pašas tiesības un iespējas kā vīriešiem, tomēr nesenā aptaujā tikai 16% Latvijas iedzīvotāju uzskatīja , ka valstī pastāv pilnīga vienlīdzība. Kāpēc pastāv tik liela atšķirība starp to, kā vajadzētu būt un kā ir patiesībā? Portāls TVNET pēta dzimumu līdztiesības karognesējas Zviedrijas pieredzi un to, kādus ieguvumus valstij nesusi līdztiesības principu īstenošana.

Dzimumu līdztiesība ir viens no Zviedrijas sabiedrības stūrakmeņiem. Tas attiecas ne vien uz līdzvērtīgām iespējām strādāt un nopelnīt, bet arī aizsardzību no vardarbības un iespēju apvienot karjeru ar ģimenes dzīvi.

1974.gadā Zviedrija kļuva par pirmo valsti, kurā maternitātes atvaļinājums tika aizstāts ar bērna kopšanas atvaļinājumu, ko var izmantot jebkurš no vecākiem.

Zinātniskie pētījumi arī parāda, ka pabalstu izmantojušie vīrieši dzīvo vidēji par četriem gadiem ilgāk un retāk cieš no sirds un asinsvadu slimībām. Turklāt statistikas dati liecina, ka pāri, kas vienlīdzīgās daļās sadala bērna kopšanas atvaļinājumu, šķiras retāk nekā tās savienības, kurās sievietes uzņemas lielāko daļu mājas soļa un rūpju par bērniem.

"Tēta atvaļinājuma" laiks Zviedrijā pēdējos gadu desmitos ticis palielināts - no viena mēneša līdz diviem 2002.gadā, bet 2016.gadā jau sasniedzot trīs mēnešus. Podesta uzskata, ka vīriešu iesaiste ģimenes dzīvē pastiprinātos vēl vairāk, ja vēl vairāk tiktu palielināta atvaļinājuma daļa, kuru var izmantot tikai viens vecāks bez iespējas nodot to otram.

Kaut arī dzemdību atvaļinājumu var izmantot abi dzimumi, lielākoties par jaundzimušajiem tik un tā rūpējas mātes. Saskaņā ar jaunākajiem datiem sievietes izmanto vidēji 72,4% no bērna kopšanas atvaļinājuma, kamēr vīrieši - 27,6%. Tomēr jūtamas pārmaiņas, salīdzinot ar desmit gadus senu pagātni, kad sievietes izmantoja 79,1% atvaļinājuma, bet vīrieši - 20,9%.

Zviedrijas pilsētu ielās redzami daudzi vīrieši ar bērnu ratiņiem un slingiem, un vīriešu aktīva iesaistīšanās bērnu audzināšanā tiek uzskatīta par normu. Palikšana mājās ar mazu bērnu jaunajiem tēviem sniedz izpratni par to, ko tas īsti nozīmē, un ļauj labāk saprast savu partneri.

Zviedrijā liels uzsvars likts uz to, lai visi iedzīvotāji - kā vīrieši, tā arī sievietes - varētu pēc iespējas līdzvērtīgāk apvienot darbu ar ģimenes dzīvi. Tāpēc izveidota bērnudārzu sistēma, kas ir pieejama ikvienam. "Visiem vecākiem tiek garantēti bērnu aprūpes pakalpojumi," norāda Podesta. "Samaksa [par pakalpojumiem] ir proporcionāla vecāku ienākumiem, un, jo vairāk bērnu, jo mazāk par katru no tiem jāmaksā. Bērniem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem bērnudārza pakalpojumi 15 stundas nedēļā pieejami par brīvu."