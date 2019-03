Vēl nebijusi izklaide Rīgā - vīna degustācija tumsā

Unikālu vīna pasaules piedzīvojumu no marta Rīgā piedāvās SIA “Dāvanu Serviss.” ‘‘Wine in the Dark‘‘ ir vakariņu tumsā ‘‘Dine in the Dark’’ turpinājums, taču šoreiz noslēpumainajā un garšu piesātinātajā vīna pasaulē. Šāda veida degustācijas jau iepriekš ir notikušas Somijā, Lietuvā un tagad ir pieejamas arī Latvijā, tas būs piedzīvojums Jūsu taustei, dzirdei, ožai un garšai,” stāsta “Dāvanu Serviss” vadītāja Vivita Vīksna.