Zviedru biznesa idejas: sievietes - pirmajā vietā!

"Grace Health" vīzija - būt virtuālam ginekologa kabinetam vietās, kur veselības aprūpe ir grūti pieejama. Tērzēšanas robotu var izmantot, lai sekotu savam menstruālajam ciklam un saņemtu emocionālu palīdzību, norāda uzņēmuma dibinātāja un vadītāja Terēze Manheimere. Māņticība tiek atspēkota ar faktiem, padomi ir zinātniski pamatoti, un lietotājām tiek sniegts apliecinājums - menstruācijas ir pavisam dabiska lieta, tās nav "netīras" un tev nav par ko kaunēties. Neviens jautājums nav pārāk muļķīgs, lai to uzdotu.

Uzņēmums joprojām attīstās un meklē labākos ceļus, kā izpildīt savu misiju. Kompānijas vadītāja sniedza nekonkrētas atbildes uz jautājumiem par to, vai angļu valodā runājošs mākslīgais intelekts varēs efektīvi "sarunāties" ar klientēm no trūcīgām valstīm ar zemu izglītības līmeni, un bažām par ētiskajiem aspektiem, reklamējot sadarbības partneru produktus sievietēm no nabadzīgākajiem sabiedrības slāņiem.