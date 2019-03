Kā iztīrīt sāls traipus no auto paklājiņa

Ja auduma paklājiņus pirms ziemas neaizstāj ar praktiskākām gumijas "vanniņām", pavasarī tie būs piesūkušies ar pretslīdes reaģentu paliekām, ko ienesam salonā ar apaviem. Lai iztīrītu šādus traipus, nepieciešama iedarbīga formula, kas izceļ netīrumus no šķiedrām. Aizvadītājā vasarā Turtle Wax oficiālais izplatītājs Getz Nordic iepazīstināja ar Power Out sērijas auduma Upholstery virsmu tīrītāju, kas satur OXY aktīvo skābekli, tāpēc sevišķi efektīvi iztīra pārtikas traipus, kas parasti ir visgrūtāk iztīrāmie un rada visnepatīkamākos aromātus salonā. Pēc garās ziemās Power Out atbrīvos auduma paklājiņus no sāls nosēdumiem un mitruma traipiem. Par Power Out putu spēcīgo iedarbību liecina tā piemērotība smagās tehnikas kabīņu, autobusu sēdekļu un laivu mīkstā apšuvuma tīrīšanai. Ja traipi stipri ieēdušies, Turtle Wax rekomendē Power Out Carpet & Mats putas. To iedarbība ir līdzīga Upholstery putām, taču sastāvs ir spēcīgāks un ar augstākām netīrumu "izcelšanas" spējām. Abi līdzekļi pieejami 400 l aerosolā ar praktisku birstīti korķī.