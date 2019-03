Tiesa noraida "Latvijas Antinacistiskās komitejas" prasību

Biedrība pieteikusi sapulci "Waffen SS" upuru piemiņai no plkst.9 līdz 13 un vēlējās to rīkot Brīvības laukumā. Tomēr, līdzīgi kā citus gadus, pašvaldība lēmusi pasākuma norisi pārvirzīt uz Bastejkalnu. Pēc Rīgas domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Uģa Vidauska teiktā, organizatori neiebilstot pret norises vietas maiņu, taču neesot mierā ar to, ka no plkst.11 viņiem aizliegts izmantot skaņu pastiprinošas ierīces. Šajā pasākumā plānotais dalībnieku skaits ir 100.