Lai zobārsts var doties atvaļinājumā: mutes un zobu veselība skaistam smaidam

“Tā kā visām pastām ir vienāds pamatuzdevums, tām ir arī līdzīgs sastāvs,” stāsta farmaceite. “Visas zobu pastas satur abrazīvas vielas, smaržvielu un garšvielu savienojumus. Lielākā daļa veikalos nopērkamo zobu pastu satur fluorīdu, dabā sastopamu minerālu, kas uz zobu emaljas veido cietu slānīti, sargājot zobus no bojāšanās. Daudzu pastu sastāvā ir krīts, kālija karbonāts vai alumīnija dioksīds, taču tās ir stipri abrazīvas vielas – labāk izvēlēties zobu pastas, kuru sastāvā ir silīcija dioksīds.

Cilvēkiem, kas cieš no pārmērīga zobu vai smaganu jutīguma, palīdzēs zobu pasta jutīgiem zobiem. Šīs pastas satur kālija nitrātu vai stroncija hlorīdu, kas aizsprosto sīkos kanāliņus un mazina zobu jutīgumu. Savukārt tie, kam svarīgs žilbinošs smaids, var izmēģināt kādu no zobu pastām ar balinošu efektu, taču jāņem vērā, ka to sastāvs ir īpaši abrazīvs. Tāpēc balinošās pastas jālieto ar mēru, lai nebojātu zobu emalju, kas var izraisīt gluži pretēju efektu cerētajam.