Reinbahs ieradies darbā Rīgas domes Satiksmes departamentā

"Es uzskatu, ka tas ir mēģinājums mani morāli salauzt, parādīt, kur ir mana vieta," Ušakova rīcību telekanālā LNT komentēja Reinbahs, paužot, ka ir gatavs turpināt "cīņu" ar domi, lai arī citiem parādītu, ka par savām tiesībām ir jācīnās neatkarīgi no tā, kādu amatu ieņem pāridarītāji.

Tāpat ziņots, ka ar Augstākās tiesas (AT) lēmumu 12.martā tika izbeigta tiesvedība saistībā ar Ušakova lēmumu par Reinbaha atlaišanu no Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora amata, aģentūrai LETA norādīja AT Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.