Pārsteidzoši, ko var izraisīt nerūpēšanās par savu zobu un mutes dobuma veselību

90% Latvijas iedzīvotāju ar diabētu ir arī mutes dobuma slimības. Vienai trešdaļai no viņiem ir smagākas mutes dobuma slimības, kas ir novedušas līdz pat zobu izkrišanai.

Turklāt, lai saprastu, vai Latvijas iedzīvotāji tiešām to apzinās, Philips veica pētījumu, kurā 70% iedzīvotāju atbildēja, ka zobu un mutes veselība noteikti ietekmē cilvēka veselību. Zinošākas par šo faktu bija 74% sieviešu un 65% vīriešu, turklāt to vislabāk apzinājās Latvijas iedzīvotāji no 40 gadu vecuma. Neskatoties uz šīm zināšanām, Latvijas iedzīvotājiem mutes un zobu veselības ietekme uz vispārējo veselību ir tikai 7. svarīgākais iemesls, lai tīrītu zobus un rūpētos par zobu un mutes veselību.