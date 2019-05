Lietuva izvēlas prezidentu. Kurš nomainīs "dzelzs lēdiju" Grībauskaiti?

Pārējie kandidāti ir Eiropas Savienības (ES) veselības un pārtikas drošības komisārs, bijušais veselības ministrs Vītenis Andrjukaitis no Sociāldemokrātiskās partijas, filozofs un viens no Lietuvas tautas atmodas kustības "Sajūdis" dibinātājiem Arvīds Juozaitis, Eiropas Parlamenta deputāts Valentīns Mazuronis no Darba partijas, Seima deputāti Naglis Puteiķis no Centra partijas un Mindaugs Puidoks un "Lietuvas poļu vēlēšanu akcijas-Kristīgo ģimeņu savienības" vadītājs Valdemārs Tomaševskis.