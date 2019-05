Ikšķiles novada iedzīvotāji aptaujā atbalstījuši novada saglabāšanu

Par Ikšķiles novada saglabāšanu nobalsojuši 3248 aptaujas dalībnieki jeb 98,45%, bet pret balsojis 51 iedzīvotājs jeb 1,55% no aptaujas dalībniekiem. Trapiņš īpaši atzīmēja to, ka 88 no aptaujas dalībniekiem bija jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem.