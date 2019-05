Tas ir tas, ko cenšos parādīt – ka visas esam vienādas! Esmu pārliecināta, ka katra no dāmām, kas sēž zālē var kāpt uz skatuves un viņām būtu ko stāstīt, pateikt, lai pārējām būtu ko klausīties pavērtu muti. Katrā no mums tas ir – vajag to atrast, uztaustīt un attīstīt. Esmu kā tāds pērļu zvejnieks, kurš zina, ka nozvejos pērles, jo katrā no šīm sievietēm tādas ir.