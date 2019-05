KNAB pārbauda Latvijas dzelzceļa "nanosienas" būvniecību

Šķirotavas stacija atrodas blīvi apdzīvotā Rīgas daļā, un trokšņu līmenis te ir viens no augstākajiem visā dzelzceļa tīklā.

Bija plānots, ka siena izmaksās pusotru miljonu eiro. Pusi no summas segtu Eiropas Savienība. Divus gadus "Latvijas dzelzceļš" uzņēmumam skaitīja naudu, līdz auditā secināja, ka būvniecība plānotajā laikā nav sākusies. Dzelzceļš pagaidīja vēl pusotru gadu. Sienas aizvien nebija un "Composit Constructions" nesniedza nekādas ziņas, kur tērējuši 540 tūkstošus eiro. Dzelzceļš vērsās Valsts policijā, bet policija noziegumu nesaskatīja.

Lielākā daļa naudas no "Composit Constructions" tālāk tika pārskaitīta divām Honkongā reģistrētām firmām ar nosaukumiem, kas liecina par to profilu nanotehnoloģijās un tirdzniecībā. Viena no tām - "Nanotech Industrial Engineering" šī gada martā likvidēta.