Burovs aicina VK revīzijā konstatētās nepilnības vērtēt bez emocijām

"Varu apsolīt: no mūsu puses atbildība ir izdarīt secinājumus kā par šiem, tā citiem nodibinājumiem. Mēs varam jums apsolīt, ka izdarīsim secinājumus, esam spējīgi to izdarīt. Es varbūt daudz ko nezinu un nebaidos to atzīt. Bet es nebaidos no atbildības. Man pašlaik ir grūti komentēt daudzas lietas. Mēs visi esam ieinteresēti, lai domes darbība mainās," teica Burovs.