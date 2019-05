12 dārza garšaugi, kuriem būtu jābūt katrā dārzā

Bazilika saldais aromāts būs lielisks papildinājums salātiem, tomātmaizēm un sacepumiem. Rudenī baziliku sakaltē vai sasaldē un izmanto visu gadu. Ja pagadījusies bagātāka raža, no šī garšauga var pagatavot pesto.

Šis ir viens no visbiežāk dārzos sastopamajiem garšaugiem – tos ir viegli izaudzēt un tie neprasa īpašas rūpes. Ņem vērā, ka ne visas timiāna šķirnes ir ēdamas, tāpēc pirms pēc sēklas, pārliecinies, vai šo augu drīkst izmantot pārtikā.

Dažos dārzos dilles aug kā nezāles – tās ir sastopamas it visur un tās arī nav pārāk prasīgas attiecībā uz kopšanu. Šie augi ir iecienītākais latviešu ēdienu garšaugs, tāpēc kaut vai šī iemesla dēļ dillēm būtu jāaug piemājas dārziņā.

Arī piparmētra ir īpaši nozīmīgs augs latviešu un arī pasaules virtuvē – no šiem augiem var pagatavot gan atspirdzinošus mojito kokteiļus, gan sildošās piparmētras tējas, nemaz nerunājot par saldējumu, kūku un citu desertu dekorēšanu. Piparmētrām ir tieksme izplesties, tāpēc šo augu stādi puķupodā.

Dažkārt gadās aizmirst, ka šis adatainais, teju vai skuju zariem līdzīgais augs ir arī ēdams. Rozmarīns ir augs, kam patiks siltums un sausums, tāpēc sēj to puķupodā un vēsākajās vasaras dienās un naktīs šo augu ienes iekštelpās.

No eksotiskajiem garšaugiem, noteikti ir vērts izmēģināt citronzāli – šis augs noderēs Āzijas ēdienu pagatavošanai, tējām, zupām un desertiem. Lai gan mūsu platuma grādos šie augi ziemā var izsalt, daži no tiem priecēs arī nākamajā gadā – lai efektīgāk pārzieminātu citronzāli, sēj to puķupodos.