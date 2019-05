ES no "nodokļu paradīžu" saraksta svītro Arubu, Barbadosu un Bermudu salas

Šīs teritorijas no nodokļu patvēruma valstu saraksta dzēstas tikai divus mēnešus pēc tam, kad tajā tika iekļautas par nesadarbošanos ar bloku centienos vērsties pret izvairīšanos no nodokļiem.

Nabadzības mazināšanas aizstāvju grupa "Oxfam" kritizēja ES lēmumu, paziņojot, ka "ES valdības kārtējo reizi ir atlaidušas brīvībā dažas no pasaulē lielākajām nodokļu paradīzēm. Reformas, kam piekritušas Bermudu salas, Barbadosa un Aruba, neapturēs tās no darbības kā nodokļu paradīzēm".

ES melno sarakstu sistēma tika izveidota 2017.gadā, blokam pastiprinot cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas pēc tam, kad, piemēram, tā dēvētajos Panamas dokumentos, tika publiskota informācija par to, kā personas un uzņēmumi izmanto likumu nepilnības, lai izvairītos no nodokļu nomaksas.