Jābalso EP vēlēšanās, jo "Brexit" referendumā nevarēja

EP vēlēšanas no 23. līdz 26. maijam notiks visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Arī Apvienotajā Karalistē, kas pirms nepilniem trim gadiem nobalsoja par izstāšanos no ES, bet, nespējot panākt visas puses apmierinošus "šķiršanās" noteikumus, joprojām to nav izdarījusi. Tā kā Lielbritānija joprojām ir ES dalībvalsts, tai nekas cits neatliek, kā piedalīties EP vēlēšanās.