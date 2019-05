Rasisms, seksisms, nacistu ekonomika: "The Guardian" kritiskais komentārs par Igaunijas jaunajiem politiķiem

Ratass piedāvāja EKRE piecus piecus no 15 ministru portfeļiem, kā arī piekāpās jautājumā par referendumu, vai laulību vajadzētu definēt tikai kā savienību starp vīrieti un sievieti.

Partijas līderi - Marts Helme un viņa dēls Martins Helme - uzņēmās iekšlietu un finanšu ministra amatus, svinīgajā ceremonijā demonstrējot žestu, kas kļuvis par balto rasistu simbolu. To pašu žestu EKRE deputāts Rūbens Kāleps iemūžināja fotogrāfijā ar Francijas galēji labējo politiķi Marinu Lepēnu, kura vēlāk pieprasīja attēlu dzēst.

EKRE uzņemšana koalīcijā ļāva Ratasam palikt premjerministra amatā, neatdodot to Reformu partijas līderei Kajai Kallasai, kurai padomā bija cits koalīcijas sastāvs ar viņu kā premjeri.

Šogad no darba aizgājuši jau divi žurnālisti, kuri sūdzējās, ka pēc kritiskiem rakstiem par EKRE esot tikuši pakļauti virtuāliem uzbrukumiem no partijas portāliem un anonīmiem sociālo tīklu kontiem. Reaģējot uz notikušo, Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida uz jaunās valdības amata zvērestu nodošanu bija ieradusies džemperī ar uzrakstu "Sona on vaba" ("Vārds ir brīvs").