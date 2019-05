Prokuroru biedrība rosinās mainīt ģenerālprokurora kandidātu izvirzīšanas procedūru

Ilsteris atgādināja, ka Prokuratūras likums paredz prokurora profesionālās darbības novērtēšanu, kuras mērķis ir veicināt prokurora nepārtrauktu profesionālo izaugsmi amata pienākumu pildīšanas laikā. Attiecībā uz ģenerālprokuroru šo vērtēšanu varētu pielīdzināt Prokuratūras likuma normai, kas paredz, ka Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja īpaši pilnvarots AT tiesnesis veic pārbaudi par ģenerālprokurora atlaišanas pamatiem un par to atzinumu dod vēl AT Plēnums.