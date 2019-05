Zeme, kur vēl nesen bija aizliegts šķirt laulību: Malta

Kamēr vēl maijs, ūdens jūrā auksts un liedagā iedegumu ķer tikai iebraucēji no Sibīrijas, var pabraukāt krustu šķērsu pa salu, vācot savus objektīvi subjektīvos iespaidus.

Salā ir aptuveni pusmiljons iedzīvotāju, bet 68 municipalitātes, katra ar savu domi, policijas iecirkni, pasta nodaļu, karogu... Nezinātājam pat nenojaust, kurā ielā beidzas viena teritorija un sākas nākamā. Pilsētas ir līdzīgas, ar lakoniskām kaļķakmens ēkām. Tās rotā vien krāsaini koka balkoniņi un keramiskas plāksnītes pie ieejām, visbiežāk ar kādu kristīgu sižetu. Māju adreses ir ne tikai iela un numurs, bet arī nosaukums, piemēram, “Dievmāmiņas nams 2”, “Sveicināta, Marija 7”. Dažai labai ir krāsainas koka durvis, taču citādi – nekā acīs krītoša. Tāda nu ir maltiešu mentalitāte: te gadsimtu gaitā tik daudz ir gājuši pāri dažādi iebrucēji, ka labāk nerādīt savu bagātību uz ārpusi. Aiz vienkāršās fasādes var būt īstas pilis un lielā greznībā dzīvot ārkārtīgi bagāti ļaudis, bet garāmgājējs to nekad nenojautīs.

Ar ko man visvairāk asociēsies Maltas Tūrisma pārvaldes viesmīlīgi nodrošinātās četras salas apmeklējuma dienas? Ar garantētu lieko svaru. Klasisko maltiešu restorāna “programmu” ziemeļeiropieša vēders nespēj pievārēt. Sākas viss ar starteri apjomīgas klasisko pusdienu porcijas izmērā (tie tev nav vis trīs zirnīši uz balzametiķa ornamentiem izzīmēta šķīvja), turpinās ar pamatēdienu, no kura labi paēduši būtu divi latvieši, un vainagojas ar saldo vai kūku, kas ir īsta putukrējuma dziļumbumba. Nu un, protams, vīns, vai alkohola nelietotājiem – vairāk nekā pusgadsimtu nemainīgi populārā vietējā limonāde Kinnie. Katrs, kas siltās zemēs ceļmalas apstādījumos liepu vietā ieraudzījis apelsīnkokus, būs līksmi norāvis oranžo augli, lai pēc brīža sodīdamies to izspļautu kā neēdamu. Maltā apstādījumu tikpat kā nav, toties no rūgtajiem apelsīniem viņi taisa manu šābrīža mīļāko dzērienu. Kinnie nav iespējams izstrēbt tādā ātrumā kā kokakolu, bet rūgtums, saldums un garšzālītes tajā ir patīkami sadziedājušies.