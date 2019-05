Mēs ceram, ka šis video un tā pavadošais apraksts būs viens no resursiem, kas jums palīdzēs izvēlēties sev un arī visai Latvijai kopumā piemērotāko pārstāvi Briselē. Galu galā balsošana ir privilēģija, kura pasaulē ir dota retajam, un ko tādu neizmantot būtu atteikšanās no kā ārkārtīgi ekskluzīva.

Kā jau bija sagaidāms, šajā jautājumā partiju viedokļi būtiski atšķīrās. No politiķiem, kuriem šis jautājums tika uzdots, visatbalstošāko pozīciju pauda Roberts Putnis no partijas «Progresīvie». «Eiropas Savienībai noteikti vajag savu armiju. Tas ir ļoti svarīgs drošības politikas mērķis nākotnes Eiropai. Ir jāpārtrauc nejēdzīgā resursu šķērdēšana starp dalībvalstīm, pērkot daudzas nesaskaņotas tehnoloģijas,» saka Putnis. Politiķa prāt, iemesls šādas armijas eksistencei būtu tas, ka galvenais pīlārs NATO sistēmā grīļojas ASV prezidenta Donalda Trampa dēļ. «Mums būtu jāatceras, ka 5. pants NATO līgumā nebūt nav automātisks regulējums. Tas vienalga ir politisks lēmums. Otrajā pusē Tuvajos Austrumos mums arī ir vēl viena NATO problēma – Turcija, kas ir ar diezgan neprognozējamu ārpolitiku un tālāko iekšpolitisko attīstību,» saka politiķis.

Otrkārt, tas nepalielina Eiropas armijas kapacitāti. Ir valstis, kuras nepilda nosacījumu tērēt 2% no IKP aizsardzībai. No tā, ka mēs pārorganizēsim un, iespējams, sajauksim Transatlantisko savienību, mēs nekļūsim ne par matu stiprāki. Drīzāk sadrumstalotāki un vājāki,» apgalvo Zīle.

No aptaujātajiem kandidātiem tikai Artūrs Malta no partijas «Jaunā Saskaņa» pauda skaidru neizpratni par nepieciešamību Eiropas Savienībai pretoties Krievijas izrādītajai agresijai.

Otru nometni spilgti pārstāv tādi politiķi kā Normunds Grostiņš un Aldis Rubins. «Šīs sankcijas nedarbojas, bet tajā pašā laikā nodara Vācijas un Latvijas ekonomikai lielus, daudzos miljonos skaitāmus zaudējumus. Turklāt sankcijas rada vēl kādu ģeopolitisku efektu – tā vietā, lai mēs iegūtu ekonomisku labumu no sava ģeogrāfiskā stāvokļa, mēs būtībā grūžam prom Krieviju no Eiropas uz Ķīnu. Tas, es domāju, nav efektīvi,» norādīja Grostiņš. Savukārt Aldis Rubins teica: «Eiropas Savienības pieņemtās sankcijas bremzē mūsu tirdzniecību. Mums ir aptuveni 70% tirdzniecība ar Eiropas Savienības valstīm un ļoti minimāla tirdzniecība ar ASV un Krieviju.»

Lielākā daļa intervijas dalībnieku bija pret Eiropas Savienības federalizāciju. Īpašu pretestību izrādīja Edgars Tavars no Zaļo un zemnieku savienības, kurš skaļi paziņoja, ka kaut ko tādu piedāvāt ir noziegums pret Latviju. «Tā ir faktiska atteikšanās no mūsu Latvijas valsts. Tas ir pilnīgi un absolūti nepieņemami,» asi teica ZZS politiķis. «Manuprāt, Eiropas Savienība tika veidota un var pastāvēt tikai kā nacionālu valstu savienība. Nevar būt tādu valstu savienība, kur visa vara ir atdota Briselei un komisāriem, kuri izlemj, kāds būs mūsu burkāna izmērs un ko un kā mēs katram mācīsim,» turpināja politiķis.

Līdzīgu, taču nedaudz maigāku pozīciju pārstāvēja Ojārs Ēriks Kalniņš no partiju apvienības «Jaunā Vienotība» un Roberts Spručs no partijas «KPV LV». «Federalizācija nav vajadzīga, un tas nav vēlams nedz Latvijai, nedz arī citiem. Mēs esam suverēnu valstu apvienība, un mums ir kopīgas vērtības. Mums tā vietā būtu jāskatās uz lietām, kuras varam kopīgi panākt,» teica Kalniņš. Spručs uzskata, ka Eiropai būtu jāturpina strādāt tā, kā tā ir strādājusi līdz šim. Lielie jautājumi būtu jārisina kopā, bet mazāka mēroga jautājumi, kuri skar vietējās valdības un pašnoteikšanos, būtu jāatstāj nacionālo valstu ziņā.

Šajā jautājumā aptaujātie politiķi lielos vilcienos uzsvēra, ka Eiropas Savienībai būtu nepieciešams aktīvāk nošķirt bēgļus no ekonomiskajiem migrantiem, taču solidaritātei ar dienvidiem jābūt. Tomēr atšķīrās retorika par to, cik stingriem mums šajā jautājumā būtu jābūt. Īpaši stingru nostāju pauda jau minētais Edgars Tavars, kurš teica, ka no Latvijas pieredzes saistībā ar bēgšanu no kara būtu jāmācās, taču ekonomisko migrantu uzņemšanu viņš neatbalstītu kategoriski. Vēl asāks bija Einārs Graudiņš, kurš teica, ka nelegāls imigrants ir krimināls noziedznieks, kas ir aizturams, tiesājams un deportējams. «Jautājums par nelegālo imigrāciju ir lakmusa papīrs, caur kuru būs iespējams pateikt, vai Eiropas Savienība kā baltā, uz kristietības vērtībām balstītā civilizācija eksistēs turpmāk vispār vai neeksistēs un aizies bojā,» teica Graudiņš.