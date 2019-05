Prezentē jaunas paaudzes sistēmu ādas vēža agrīnai atklāšanai

Augstas kvalitātes video dermatoskopi ļauj vizuāli nokļūt vēl dziļāk ādas mazākajās šūnu struktūrās – ar palielinājumu līdz 400x. Integrētā pilnībā automatizētā Bodyscan tehnoloģija no kopējā ķermeņa attēla identificē esošos ādas bojājumus un sakārto attēlus to svarīguma secībā. Tas ļauj ārstam identificēt tieši netipiskas dzimumzīmes vai bojājumus.

Iekārtā tiek izmantota mākslīgajā intelektā balstītā programmatūra “Moleanalyzer pro”, kas sniedz atbalstu ārstiem, analizējot ādas bojājumus un veicot to riska izvērtējumu. Sistēma balstās uz vienu no svarīgākajiem mākslīgā intelekta mācīšanās algoritmiem, kas līdz šim izmantoti klīniskajos testos. Heidelbergas Universitātes slimnīcas veiktajā “Man Against Machine”* pētījumā “FotoFinder” algoritms ieguva ļoti augstu vērtējumu attiecībā uz jutīgumu un specifiskumu. Diagnostikas precizitātes ziņā tas var sacensties ar pieredzējušiem dermatoskopijas ekspertiem.