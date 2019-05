Vaidere vēlētos turpināt darbu EP, bet apzinājusi arī citas nodarbošanās iespējas

Vaidere uzskata, ka JV rezultāti vēlēšanās varēja būt vēl labāki. Viņa norāda uz to, ka JV neuzrunāja nacionāli noskaņotos vēlētājus, kuri parasti atbalstījuši arī viņu. Vaidere EP iestājas ne tikai par ekonomiskajām, bet arī nacionālajām interesēm. "Man šķiet, ka JV šis jautājums palika otrajā plānā, līdz ar to trešais mandāts, kas pienācās mums, tomēr aizgāja nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK"," vērtēja politiķe.

Viņa piebilda, ka JV zaudējusi divus mandātus, salīdzinot ar iepriekšējām EP vēlēšānām, jo vēlētāji politiķus vērtējuši ne tikai pēc paveiktajiem darbiem un darba spējām, bet analizējuši to, kā politiķi pildījuši solījumus. Viņa uzskata, ka JV daudz balsu atņēmusi partiju apvienība "Attīstībai Par", Latvijas Reģionu apvienība un Jaunā konservatīvā partija. Šīs balsis aizgājušas par labu "Saskaņai" un "Latvijas Krievu savienībai" un par sliktu JV, uzskata politiķe.

Saskaņā ar vienoto deputātu nolikumu EP deputāta mēnešalga no 2018.gada jūlija pirms nodokļu nomaksas ir 8757,70 eiro. Šī alga tiek maksāta no EP budžeta. Visi EP deputāti maksā Eiropas Savienības (ES) nodokļus un apdrošināšanas iemaksas, pēc kuru nomaksāšanas viņiem paliek 6824,85 eiro. Turklāt lielākā daļa ES dalībvalstu liek saviem deputātiem maksāt arī savas valsts nodokļus. Tādēļ galīgā alga (alga pēc nodokļu nomaksas) katram deputātam ir atkarīga no nodokļu noteikumiem deputāta izcelsmes valstī.