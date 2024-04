Pozņaks uzskata, ka viens no drošības būtiskiem aspektiem ir ekonomiskā stabilitāte. Latvijas līmenī ir ļoti svarīgi attīstīt pierobežas rajonus, lai tur būtu apdzīvotība un notiktu ekonomiskā darbība. Būtu nepieciešama arī īpaša pieeja ES līmenī pierobežas stiprināšanai, jo Latvija kopā ar citām pierobežas valstīm varētu panākt lielāku ES finansējuma piešķiršanu pierobežas stiprināšanai, jo faktiski pašlaik savā ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ šīs valstis konkurētspējas ziņā zaudē citām ES valstīm.

EP deputāta kandidāts uzskata, ka Eiropai nenoliedzami savas robežas ir stingri jāsargā. Lielākais izaicinājums ir nošķirt patiesus patvēruma meklētājus no migrantiem, kas tiek izmantoti kā hibrīdkara instruments, ar ko Latvija saskārās saistībā ar nelegālo migrantu pieplūdumu Baltkrievijas pierobežā. Viņaprāt, ES būtu jāmaina pieeja, ka ārējās robežas aizsardzība ir konkrētās valsts problēma. Ārējās robežas stiprināšana un drošība ir kopēja ES atbildība. Ja pret kādu no robežvalstīm tiek izvērsts hibrīdkarš, pret to ir jācīnās visai ES.