Rosīgie kaimiņi no Ādažiem

Bērnu rosība ir nemitīga, un tā ir kā viena no kaimiņu aktivitātēm. Kaimiņiem ir arī viena liela un kopīga kūpinātava. Kad plānots kūpināt zivis vai vistas, tad tiek apzvanīti kaimiņi, lai noskaidrotu, cik tad daudz nepieciešams kūpināt, lai pietiktu visiem.

Kaimiņi kopā svin arī svētkus – Jāņus, Jauno gadu. Un arī paši katru gadu rīko savu pasākumu – Vēja ielas svētkus. Šie svētki ir jau kā tradīcija, pulcējas ģimenes no visām tuvējām mājām. Tiek nolemts, kādu ēdienu katrs sagādās, kādas atrakcijas tiks īrētas. Pirms tam kaimiņi sakopj pļavu un noorganizē mūziku. Šie svētki kaimiņus ļoti saliedē!

Pļava, kurā tiek rīkots svētku pasākums, tiek kopta regulāri, un tā ir kaimiņu pašu vēlme radīt skaistu apkārtni. Kaimiņi ir gan uzcēluši kopīgu pagrabu, kas robežojas starp zemes gabaliem, gan palīdzējuši viens otram dārzā paveikt lielākus zemes darbus, gan regulāri dodas tīrīt ūdenstilpnes krastu no saaugušajiem krūmiem.

Kaimiņi joko, ka grābekli aizņemties nav jālūdz, to vienkārši paņem! Šī iemesla dēļ darbarīki tiek aptīti ar krāsainu līmlenti, lai zinātu to piederību.

Viena no Ādažu kaimiņu ģimenēm ir cīruļi, otra - pūces, tāpēc ieviests likums – skaļie dārza darbi drīkst sākties tikai no 10:00. Kaimiņš Māris gaida, kad pulkstenis sitīs 10 un varēs sākties darbi, bet labprāt to darītu agrāk, tāpēc ļoti priecātos par akumulatora produktiem.