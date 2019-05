Pirmie iespaidi: Mitsubishi Outlander 2.0 AWD

Par to pārliecinājos, kad auto saņēmu uz nedēļas nogali. Iepriekš gan mums ar Outlander bija krustojušies ceļi, taču uz ļoti īsu brīdi vienā no Latvijas Gada auto testa braucieniem uz smilšu takas mežā. Šoreiz apstākļi jau bija pavisam citi, un arī pats auto nodemonstrēja sevi no citas puses. Mežu tam neparādīju, taču to, ko nozīmē dzīvot dzelzsbetona džungļos un veikt tālus ceļus starp Latvijas lielākajām pilsētām gan. Outlander tikmēr nodemonstrēja, ka nav nepieciešams gran turismo sedans, lai bez apstājas un noguruma pazīmēm veiktu 200 kilometrus, un mašīnai nav jābūt trīs metrus garai, lai itin viegli manevrētu pilsētā. Tāpat arī otrās sēdekļu rindas pasažieri nevarēs sūkstīties par komforta trūkumu, jo īpaši, ja trešās rindas abas sēdvietas būs brīvas, sēdekļi ielocīti grīdā, un vidējo varēs atbīdīt līdz galam. Sestā un septītā sēdvieta, kā jau šāda tipa automobiļos ierasts, vairāk ir rezerves variants, kurā pieaugušajam iekāpt uz neilgu brīdi vai izsēdināt bērnus. Jo, tā kā sēdekļi iebūvēti bagāžniekā, kāju zona atrodas virs aizmugurējās ass un attiecīgi ir salīdzinoši augsta.