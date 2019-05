Izstāšanos no "KPV LV" apsver arī frakcijas iekšējā opozicionāre Sprūde

Trešdien lēmumu par izstāšanos no partijas un frakcijas pieņēma Linda Liepiņa, to pamatojot ar notiekošo frakcijā un viņai nepieņemamo frakcijas balsojumu Valsts prezidenta vēlēšanās.

Sākotnēji no "KPV LV" saraksta parlamentā tika ievēlēti 16 deputāti, taču vēlāk no frakcijas tika izslēgts Aldis Gobzems. Līdz ar to pašlaik Saeimas frakcijā darbojas 15 parlamentārieši, taču jūnija sākumā Saeima skatīs jautājumu par "KPV LV" Saeimas frakcijas vadītāja Ata Zakatistova izdošanu kriminālvajāšanai. Ja deputāts tiek izdots kriminālvajāšanai, viņš zaudē tiesības piedalīties Saeimas sēdēs.