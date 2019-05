Pentagona šefs noliedz Makeina vārda aizklāšanu uz kuģa

ASV Jūras spēku kuģis "John S. McCain" nosaukts par godu pērn mirušajam senatoram un Vjetnamas kara veterānam, kā arī viņa tēvam un vectēvam, kuru vārds arī bija Džons Makeins un kuri dienēja ASV armijā. Makeins bija viens no lielākajiem Trampa pretiniekiem Republikāņu partijā.

Tomēr pats Šenahans šīs ziņas noliedzis. "Nekad neesmu pilnvarojis un nekad neesmu apstiprinājis nekādas darbības saistībā ar to kuģi," viņš teica.

Lidojuma no Džakartas uz Singapūru laikā Šenahans žurnālistiem sacīja, ka "nekad ar necieņu neizturētos pret tāda dižena amerikāņu patriota, kāds bija Džons Makeins, piemiņu" un "nekad neizrādītu necieņu jaunajiem vīriešiem un sievietēm, kas dienē uz šī kuģa".

"Mani ļoti kritizē par to, cik daudz es runāju par savu tēti, bet deviņus mēnešus pēc nāves Tramps neļaus viņam dusēt mierā. Tādēļ man viņš ir jāaizstāv," mikroemuāru vietnē "Twitter" rakstīja Makeina, kas ir viena no populārā sarunu šova "The View" vadītājām.