Kūlas ugunsgrēku dzēšana ugunsdzēsējiem ir fiziski grūts uzdevums, kas no malas var izskatīties ne tā. Ugunsdzēsēji bieži cieš no pārkaršanas un atūdeņošanās. Lai nepieļautu uguns nokļūšanu mežā, īpašumos vai grūti apdzēšamajos purvos, šādu ugunsgrēku dzēšanā piedalās daudz ugunsdzēsēju.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK) ir noteikts, ka par kūlas dedzināšanu fiziskām personām piespriež naudassodu no 280 līdz 700 eiro. Sodu var saņemt arī par zemes apsaimniekošanas pienākumu nepildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos: fiziskām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām no 700 līdz 2900 eiro. Zemes īpašniekiem turklāt jāveic arī visi nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nevarētu notikt kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu fiziskām personām piespriež naudassodu no 30 līdz 280 eiro apjomā, bet juridiskām personām – no 280 līdz 1400 eiro.