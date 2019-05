Sācies brīvlaiks. Pirmā palīdzība sev un draugam jāzina katram bērnam

Pirmā palīdzība lūzuma gadījumā: apakšdelma lūzuma gadījumā, ja lūzums ir slēgts, - padari to nekustīgu, piemēram, ietinot roku trijstūrveida lakatā un fiksējot lakata galus ap kaklu. Ja ir kājas kaula lūzums, centies uzmeistarot šinu no cietiem materiāliem, novietojot abpus kājai un fiksējot/apsaitējot kāju kopā ar šinu. Papildus var uzlikt aukstumu. Spēcīgu sāpju gadījumā lieto vai dod draugam pretsāpju medikamentus un zvani 113.

Ja lūzums ir vaļējs: vaļēja lūzuma gadījumā ir jāaptur asiņošana. Uzliec uz brūces tīru pārsēju vai apģērba gabalu, nospied to ar roku vai spiedošu pārsēju, kamēr asiņošana ir beigusies. Ja rokai vai kājai ir mainījusies forma, to netaisno un nekustini. Zvani 113. Bieža trauma ir deguna lūzumi. Par deguna lūzumu liecina spēcīga deguna asiņošana un deformācija. Šādā situācijā galva ir jānoliec uz priekšu, kā arī jāuzliek aukstums uz deguna saknes.

Pirmā palīdzība: vemšana kā simptoms ir ļoti vēlama, jo tādējādi indīgais augs vairs neatradīsies kuņģī. Ja nejūti nelabumu vai tieksmi vemt, to ir vēlams izraisīt, lai ātrāk atbrīvotos no apēstā. Iedzer aktivēto ogli - tā darbojas kā absorbents un kavēs toksīnu nonākšanu zarnu trakta asinsritē. Ja ir izteikti slikta pašsajūta, nomākta samaņa vai ir grūtības elpot, zvani 113.

Tas var glābt dzīvību: ja zini, ka tev vai draugam ir šādas smagas alerģijas, piemēram, pēc lapsenes dzēliena vai kāda pārtikas produkta lietošanas uzturā, iespējams, ka ārsts ir izrakstījis adrenalīna injektoru šādiem gadījumiem (EpiPen) - vienmēr ņem to līdzi. Ja alerģiska reakcija nerada bažas par elpošanas grūtībām, no medikamentiem var lietot antihistamīna tabletes. Antihistamīna ziedes ir efektīvas, ja alerģiskā reakcija ir lokāla uz ādas. Ja tev vai draugam ir kāda alerģija no noteiktiem pārtikas produktiem, nekautrējies vienmēr pajautāt, vai kādā ēdienā šie produkti nav iekļauti.